В Киеве по состоянию на утро 20 ноября сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы. В то же время показатели в разных районах столицы несколько различаются.

Об актуальной ситуации с качеством воздуха в Киеве, данных мониторинговых станций и сервисах, с помощью которых можно следить за показателями в режиме реального времени.

Показатели на разных картах мониторинга могут отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует ориентироваться на общую динамику загрязнения и данные вблизи конкретного места, а не на одно отдельное значение.

По состоянию на 07:00 20 ноября 2026 года качество воздуха в Киеве в целом оценивается как хорошее. В то же время ситуация может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные онлайн-станций мониторинга, часть которых передает информацию в режиме реального времени.

По данным мониторинга по состоянию на утро 20 ноября:

Самый низкий уровень загрязнения зафиксирован в Голосеевском районе – 16 AQI.

Самый высокий показатель — в Подольском районе, где индекс составляет 45 AQI.

Оба показателя соответствуют хорошему уровню качества воздуха.

Карта Aqicn позволяет просматривать индекс качества воздуха в режиме реального времени и оценивать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу, охватывающую различные уровни загрязнения – от хорошего до опасного.

Система ЛУН Город AIR отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше показатель AQI, тем сильнее загрязнено воздух.

В случае повышения уровня загрязнения следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери рекомендуется закрыть, а проветривать жилье после улучшения ситуации.

Также желательно избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.

Особенно внимательно к показателям качества воздуха следует относиться людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве сохранялся хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы. Самые низкие показатели на данный момент зафиксированы в Голосеевском районе, а самые высокие — в Оболонском. При этом оба значения остаются в пределах нормы.

Утром в среду, 18 ноября, временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в двух населенных пунктах Киевской области — Иванкове и Броварах.

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