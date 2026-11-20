У Києві станом на ранок 20 листопада зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери. Водночас показники в різних районах столиці дещо відрізняються.

Про актуальну ситуацію з якістю повітря в Києві, дані моніторингових станцій та сервіси, за допомогою яких можна стежити за показниками в режимі реального часу.

Показники на різних картах моніторингу можуть відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто орієнтуватися на загальну динаміку забруднення та дані поблизу конкретного місця, а не на одне окреме значення.

Станом на 07:00 20 листопада 2026 року якість повітря в Києві загалом оцінюється як добра. Водночас ситуація може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає інформацію в режимі реального часу.

За даними моніторингу станом на ранок 20 листопада:

Найнижчий рівень забруднення зафіксовано у Голосіївському районі – 16 AQI.

Найвищий показник – у Подільському районі, де індекс становить 45 AQI.

Обидва показники відповідають доброму рівню якості повітря.

Карта Aqicn дає змогу переглядати індекс якості повітря в режимі реального часу та оцінювати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу, яка охоплює різні рівні забруднення – від доброго до небезпечного.

Система ЛУН Місто AIR відстежує концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Чим вищий показник AQI, тим більше забруднене повітря.

У разі підвищення рівня забруднення варто обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері рекомендується зачинити, а провітрювати оселю після покращення ситуації.

Також бажано уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря.

Особливо уважними до показників якості повітря варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до рекомендацій виробника.

Станом на ранок 19 листопада у Києві зберігався добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери. Найнижчі показники наразі зафіксовані у Голосіївському районі, а найвищі – в Оболонському. Водночас обидва значення залишаються в межах норми.

Уранці середи, 18 листопада, тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у двох населених пунктах Київської області — Іванкові та Броварах.

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