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У Броварській міській територіальній громаді на Київщині з 20 листопада діє режим світломаскування. Обмеження діятимуть щодня з 21:00 до 05:00.

Передбачено часткове або повне вимкнення освітлення вулиць, парків, рекламних конструкцій, закладів та об’єктів інфраструктури.

За потреби зменшуватимуть яскравість освітлення шляхом вимкнення частини ліхтарів або використання ламп меншої потужності.

Заходи застосовуватимуть з урахуванням оперативної та безпекової ситуації. Водночас освітлення зберігатимуть на небезпечних ділянках доріг, шляхах евакуації та біля захисних споруд.

Джерело: Ігор Сапожко.

У Київській області посилять режим світломаскування, щоб ускладнити російським військам виявлення цілей під час повітряних атак. Нові заходи мають охопити бізнес, комунальні об’єкти та житловий сектор. Відповідне доручення дали після засідання Ради оборони області.

Україна може переглянути підхід до нічного освітлення доріг через загрозу застосування Росією безпілотників з оптичною навігацією. Зокрема, йдеться про можливе використання модуля «Сусанін» на дронах «Герань-5» та інших безпілотниках або ракетах.

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