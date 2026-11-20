В Броварской городской территориальной общине в Киевской области с 20 ноября введен режим светомаскировки. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 05:00.

Предусмотрено частичное или полное отключение освещения улиц, парков, рекламных конструкций, заведений и объектов инфраструктуры.

При необходимости яркость освещения будет уменьшаться путем отключения части фонарей или использования ламп меньшей мощности.

Меры будут применяться с учётом оперативной и безопасности ситуации. При этом освещение будет сохраняться на опасных участках дорог, путях эвакуации и возле защитных сооружений.

Источник: Игорь Сапожко.

В Киевской области усилят режим светомаскировки, чтобы затруднить российским войскам обнаружение целей во время воздушных атак. Новые меры должны охватить бизнес, коммунальные объекты и жилой сектор. Соответствующее поручение было дано после заседания Совета обороны области.

Украина может пересмотреть подход к ночному освещению дорог из-за угрозы применения Россией беспилотников с оптической навигацией. В частности, речь идет о возможном использовании модуля «Сусанин» на дронах «Герань-5» и других беспилотниках или ракетах.

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