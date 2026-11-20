По состоянию на 13:40 20 ноября энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве после ночной массированной атаки и восстановить электроснабжение для киевлян. При этом в столице продолжают действовать графики почасовых отключений, сообщили в ДТЭК.

Узнать время отключения электроэнергии жители столицы могут через чат-бот, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».

Также актуальные графики доступны на сайте YASNO и в мобильном приложении YASNO Mobile.

Источник: ДТЭК

Ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии остановились троллейбусы в трех районах.

Между тем в Кривом Роге полностью восстановили теплоснабжение и вернули свет.

Также Одесса и область остались без света из-за атаки России.

Читай нас в