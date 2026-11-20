В результате российских обстрелов 19 ноября и в ночь на 20 ноября в Киеве пострадали десятки объектов культурного наследия. Среди них — Владимирский и Михайловский Золотоверхий соборы, здание посольства Австрии, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и мост Патона. Всего с начала полномасштабного вторжения в столице повреждено уже более 340 памятников.

Российские атаки повредили исторические здания в разных районах Киева. Разрушения зафиксировали в центральной части города, на Печерске и Подоле. В частности, пострадали фасады, окна и другие элементы памятников архитектуры. В настоящее время специалисты обследуют поврежденные здания, проверяют их состояние и документируют последствия обстрелов. К работе также привлечены экспертные комиссии. Собранные материалы планируется использовать в качестве доказательств российских военных преступлений.

«Этой ночью под вражеским ударом оказались знаковые для столицы объекты в центральном историческом ареале и других районах города. Профильные специалисты Департамента вместе с экспертными комиссиями уже работают на местах — проводят техническое обследование конструкций, фиксируют степень разрушений и оформляют соответствующие акты. Все задокументированные материалы также станут доказательной базой военных преступлений России», — рассказала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Какие исторические здания повреждены в Киеве

По предварительным данным, среди пострадавших объектов — сразу несколько известных памятников архитектуры. В частности, повреждения получил Владимирский кафедральный собор. Там зафиксировали повреждения фасада, окон и ворот. Храм имеет статус памятника архитектуры национального значения.

Также пострадал Михайловский Златоверхий собор — главный храм комплекса Михайловского Златоверхого монастыря. Он имеет статус памятника архитектуры местного значения, а отдельные сооружения монастырского ансамбля находятся под охраной на национальном уровне. Повреждения обнаружили и в здании посольства Республики Австрии. У здания, которое также является памятником архитектуры, пострадали фасад и остекление.

На Подоле пострадал дом XVIII века

На Подоле повреждена усадьба Нечаевых, известная также как Дом Вишневского. Она расположена на Контрактовой площади, 7, и является одним из старейших сохранившихся жилых домов не только Подола, но и всего Киева.

Здание было построено в 1798 году в стиле классицизма, а в 1860 году перестроено. Оно пережило великий подольский пожар 1811 года, уничтоживший значительную часть исторической застройки района. В настоящее время этот дом имеет статус памятника архитектуры местного значения. В том же историческом комплексе повреждения получило и здание посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Повреждены здания музея, университета и БТИ

Последствия обстрелов зафиксировали и вблизи Михайловского Златоверхого монастыря. В частности, пострадало здание Киевского городского бюро технической инвентаризации (БТИ) на улице Трехсвятительской, 4-Б, В. Это здание ранее было гостиницей для паломников Михайловского монастыря. Оно имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Также поврежден главный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Здание было построено в 1970-х годах в стиле советского модернизма. Оно является одним из заметных архитектурных сооружений в исторической части столицы.

Взрывная волна повредила и окна Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он расположен у подножия монумента «Родина-мать». Оба объекта имеют статус памятников культурного наследия местного значения.

Осколки повредили Пейзажную аллею и мост Патона

Последствия российской атаки также зафиксировали на Пейзажной аллее. Это пространство обустроили на месте древних оборонительных валов Верхнего города, которые датируются X–XIII веками. Территория входит в охранную зону заповедника «София Киевская». Повреждения получил и мост имени Евгения Патона через Днепр. Он был открыт в 1953 году. Это первый в мире цельносварной автомобильный мост, имеющий статус памятника архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения.

Кроме того, повреждения обнаружили на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ), а также в исторических зданиях в центре столицы и на Подоле. Специалисты продолжают проверять информацию о возможных повреждениях других знаковых сооружений. В частности, речь идет о зданиях, вблизи которых падали обломки или на которые могла повлиять взрывная волна.

Сколько памятников пострадало в Киеве с начала войны

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА напомнили, что российские обстрелы наносят ущерб культурному наследию столицы на протяжении всего полномасштабного вторжения. Всего с февраля 2022 года в Киеве пострадали уже более 340 объектов. Среди них — памятники архитектуры, истории, градостроительства, монументального искусства и археологии.

Последствия последних атак ещё устанавливаются. Окончательный перечень повреждений станет известен после завершения обследования всех объектов. Об этом сообщил Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения. В настоящее время 16 пострадавших находятся в стационарах больниц.

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