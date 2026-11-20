Унаслідок російських обстрілів 19 листопада та в ніч проти 20 листопада в Києві постраждали десятки об’єктів культурної спадщини. Серед них — Володимирський і Михайлівський Золотоверхий собори, будівля посольства Австрії, Національний музей історії України у Другій світовій війні та міст Патона. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в столиці пошкоджено вже понад 340 пам’яток.

Російські атаки пошкодили історичні будівлі в різних районах Києва. Руйнування зафіксували в центральній частині міста, на Печерську та Подолі. Зокрема, постраждали фасади, вікна та інші елементи пам’яток архітектури. Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі, перевіряють їхній стан і документують наслідки обстрілів. До роботи також залучили експертні комісії. Зібрані матеріали планують використати як докази російських воєнних злочинів.

«Цієї ночі під ворожим ударом опинилися знакові для столиці об’єкти в центральному історичному ареалі та інших районах міста. Профільні фахівці Департаменту разом з експертними комісіями вже працюють на локаціях — проводять технічне обстеження конструкцій, фіксують ступінь руйнувань та оформлюють відповідні акти. Усі задокументовані матеріали також стануть доказовою базою воєнних злочинів Росії», — розповіла директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Які історичні будівлі пошкоджені в Києві

За попередніми даними, серед постраждалих об’єктів — одразу кілька відомих пам’яток архітектури. Зокрема, пошкоджень зазнав Володимирський кафедральний собор. Там зафіксували пошкодження фасаду, вікон і брами. Храм має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Також постраждав Михайлівський Золотоверхий собор — головний храм комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря. Він має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, а окремі споруди монастирського ансамблю охороняються на національному рівні. Пошкодження виявили й у будівлі посольства Республіки Австрія. У споруди, яка також є пам’яткою архітектури, постраждали фасад і скління.

На Подолі постраждав будинок XVIII століття

На Подолі пошкоджено Садибу Нечаєвих, відому також як Будинок Вишневського. Вона розташована на Контрактовій площі, 7, і є одним із найстаріших збережених житлових будинків не лише Подолу, а й усього Києва.

Будівлю звели у 1798 році в стилі класицизму, а в 1860 році перебудували. Вона пережила велику подільську пожежу 1811 року, яка знищила значну частину історичної забудови району. Нині цей будинок має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. У тому самому історичному комплексі пошкоджень зазнала і будівля посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Пошкоджені будівлі музею, університету та БТІ

Наслідки обстрілів зафіксували й поблизу Михайлівського Золотоверхого монастиря. Зокрема, постраждала будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації (БТІ) на вулиці Трьохсвятительській, 4-Б, В. Ця споруда раніше була готелем для прочан Михайлівського монастиря. Вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Також пошкоджено головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Будівлю звели у 1970-х роках у стилі радянського модернізму. Вона є однією з помітних архітектурних споруд в історичній частині столиці.

Вибухова хвиля пошкодила і вікна Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він розташований біля підніжжя монумента «Батьківщина-мати». Обидва об’єкти мають статус пам’яток культурної спадщини місцевого значення.

Уламки пошкодили Пейзажну алею та міст Патона

Наслідки російської атаки також зафіксували на Пейзажній алеї. Цей простір облаштували на місці давніх оборонних валів Верхнього міста, які датують X–XIII століттями. Територія входить до охоронної зони заповідника «Софія Київська». Пошкоджень зазнав і міст імені Євгена Патона через Дніпро. Його відкрили у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварний автодорожній міст, який має статус пам’ятки архітектури, містобудування, науки й техніки місцевого значення.

Крім того, пошкодження виявили на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), а також в історичних будівлях у центрі столиці та на Подолі. Фахівці продовжують перевіряти інформацію про можливі пошкодження інших знакових споруд. Зокрема, йдеться про будівлі, поблизу яких падали уламки або на які могла вплинути вибухова хвиля.

Скільки пам’яток постраждали в Києві від початку війни

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА нагадали, що російські обстріли завдають шкоди культурній спадщині столиці протягом усього повномасштабного вторгнення. Загалом із лютого 2022 року в Києві постраждали вже понад 340 об’єктів. Серед них — пам’ятки архітектури, історії, містобудування, монументального мистецтва та археології.

Наслідки останніх атак ще встановлюють. Остаточний перелік пошкоджень стане відомий після завершення обстеження всіх об’єктів. Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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