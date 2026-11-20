O godz. 13:40 20 listopada pracownikom sektora energetycznego udało się ustabilizować sytuację w Kijowie po nocnym, masowym ataku oraz przywrócić dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców miasta. Jednocześnie w stolicy nadal obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu, poinformowała firma DTEK.

Mieszkańcy stolicy mogą sprawdzić godziny przerw w dostawie prądu za pośrednictwem chatbota, na stronie internetowej lub w aplikacji „Kijów Cyfrowy”.

Aktualne harmonogramy są również dostępne na stronie internetowej YASNO oraz w aplikacji mobilnej YASNO Mobile.

Źródło: DTEK

Wcześniej w Kijowie z powodu przerw w dostawie prądu wstrzymano ruch trolejbusów w trzech dzielnicach.

Tymczasem w Krywym Rogu całkowicie przywrócono dostawy ciepła i przywrócono zasilanie.

Również Odessa i obwód odesski pozostały bez prądu w wyniku ataku Rosji.

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