W Kijowie nadal obowiązują ograniczenia w ruchu na niektórych mostach nad Dnieprem.

W szczególności ruch na moście Podolskim z prawego na lewy brzeg jest zamknięty, a na mostach Północnym i Południowym obowiązują znaczne ograniczenia.

Zgodnie z dostępnymi informacjami sytuacja na mostach stolicy wygląda następująco:

Most Północny — całkowicie zamknięty dla ruchu prywatnego. Przejazd dozwolony jest wyłącznie dla transportu publicznego.

Most Podolsko-Woskresieński — ruch z prawego na lewy brzeg jest zamknięty. W przeciwnym kierunku, według wstępnych informacji, przejazd jest otwarty.

Most Metra — ruch samochodowy odbywa się bez ograniczeń, jednak czerwona linia metra nie kursuje przez most.

Most Patona — ruch bez ograniczeń. Do godz. 16:00 obowiązuje ruch rewersyjny: trzy z pięciu pasów ruchu skierowane są w stronę prawego brzegu.

Most Darnycki — ruch samochodowy odbywa się bez ograniczeń.

Most Południowy — ruch zamknięty w obu kierunkach z powodu uszkodzeń. Zielona linia metra nie kursuje przez most.

Według informacji służb miejskich tymczasowo zamknięto ruch na Podolskim przejściu mostowym z prawego na lewy brzeg, a także na ulicy Nowokostyantynowskiej — na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wikentego Chwojki do skrzyżowania z ulicą Korabelną.

Na pozostałych mostach stolicy ruch transportowy odbywa się z uwzględnieniem wcześniej wprowadzonych ograniczeń.

Kierowców zachęca się do uwzględnienia aktualnej sytuacji podczas planowania tras i, w miarę możliwości, wybierania alternatywnych dróg poruszania się po mieście.

Informację tę przekazała służba prasowa KMVA.

Dzisiaj, 20 listopada, w Kijowie tymczasowo ograniczono ruch na moście Podolskim w kierunku z prawego na lewy brzeg, a także na jednej z ulic w dzielnicy Podolskiej.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących most pieszo.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.

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