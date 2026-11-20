В Киеве продолжают действовать транспортные ограничения на отдельных мостах через Днепр.

В частности, движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег перекрыто, а на Северном и Южном мостах действуют существенные ограничения.

По имеющейся информации, ситуация на мостах столицы следующая:

Северный мост — полностью перекрыт для частного транспорта. Проезд разрешен только общественному транспорту.

Подольско-Воскресенский мостовой переход — движение с правого на левый берег перекрыто. В обратном направлении, по предварительной информации, проезд открыт.

Мост Метро — автомобильное движение осуществляется без ограничений, однако красная ветка метро по мосту не курсирует.

Мост Патона — движение без ограничений. До 16:00 действует реверсивный режим: три из пяти полос направлены в сторону правого берега.

Дарницкий мост — движение транспорта без ограничений.

Южный мост — движение перекрыто в обоих направлениях из-за повреждений. Зеленая линия метро по мосту не курсирует.

По информации городских служб, временно перекрыто движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег, а также по улице Новоконстантиновской — на участке от перекрестка с улицей Викентия Хвойки до перекрестка с улицей Корабельной.

На других мостах столицы транспорт продолжает двигаться с учётом ранее введённых ограничений.

Водителей призывают учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения по городу.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

В Киеве сегодня, 20 ноября, временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также по одной из улиц в Подольском районе.

Ранее в сети было опубликовано видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, а также людей, переходящих мост пешком.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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