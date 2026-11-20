基辅部分横跨第聂伯河的桥梁仍实施交通管制。

具体而言，波迪尔斯基大桥从右岸通往左岸的通行已被封锁，而北桥和南桥则实施了严格的通行限制。

据现有信息显示，首都各座桥梁的状况如下：

北桥 ——完全禁止私家车通行，仅允许公共交通车辆通行。

波迪尔-沃斯克雷森斯基大桥—— 从右岸通往左岸的通行已被封锁。据初步消息，反向通行目前保持开放。

地铁桥 ——机动车通行无限制，但地铁红线不经此桥运行。

帕顿桥 ——交通无限制。16:00前实行双向通行：五条车道中有三条通往右岸。

达尔尼茨基大桥 ——交通通行无限制。

南部大桥——因受损，双向交通均已封闭。地铁绿线不经此桥运行。

据市政部门消息，波迪尔斯基桥从右岸通往左岸的通道已暂时封闭， 以及新康斯坦丁诺夫斯卡亚街——从与维肯蒂·赫沃伊基街的交叉口至与科拉贝尔纳街的交叉口路段。

首都其他桥梁上的交通仍在运行，但需遵守此前实施的限制措施。

呼吁驾驶员在规划路线时考虑当前情况，并在可能的情况下选择市内其他替代路线。

基辅市行政管理局新闻处发布了这一消息。

今天（11月20日），基辅暂时限制了波迪尔斯基桥从右岸通往左岸的交通，以及波迪尔斯基区某条街道的通行。

此前，网络上发布了一段基辅北桥在遭受俄罗斯弹道导弹袭击后的视频。画面中可见首都交通基础设施遭袭后的景象，人们正徒步穿越大桥。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果出现在四个区：戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区、第聂伯区和奥博隆区。 袭击导致关键基础设施受损，引发多处火灾，部分地区还出现了供水中断和供暖中断的情况。

基辅的专家正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘查。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击中受损的程度。

关注我们在