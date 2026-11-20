После ночной российской атаки на Киев 20 ноября Подольский мостовой переход был частично поврежден. Движение по нему уже возобновлено, однако на нескольких других мостах столицы по-прежнему действуют ограничения для легковых и грузовых автомобилей. В штатном режиме работают три из шести основных мостов.

В результате ночной атаки российских войск на столицу 20 ноября был частично поврежден Подольский мостовой переход. В настоящее время движение по нему восстановлено. По информации департамента, сейчас каждый из шести основных мостов Киева работает по отдельным правилам. На некоторых действуют ограничения для легковых автомобилей, грузовиков или общественного транспорта.

Южный мост открыт для движения с регулируемым интервалом. По нему могут проезжать автомобили массой до 10 тонн включительно, а также общественный транспорт общей массой до 18 тонн. При этом проезд с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост открыт для общественного и специального транспорта. Их пропускают по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Легковым автомобилям и транзитному грузовому транспорту движение запрещено.

Подольский мостовой переход после частичного повреждения в результате ночной атаки вновь открыт для движения. Других дополнительных ограничений в сообщении департамента не указано.

Дарницкий мост работает в обычном режиме. Ограничений движения в сообщении КГГА не указано.

Мост Метро также открыт для движения в штатном режиме. При этом проезд грузового транспорта по нему запрещен.

Мост имени Евгения Патона работает с реверсивным движением. Направление проезда меняется в зависимости от времени суток:

с 06:00 до 16:00 транспорт движется с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый.

Проезд грузового транспорта по мосту Патона запрещен.

Где следить за изменениями в движении

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призвали водителей учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов. Особенно это важно для тех, кто ежедневно пересекает Днепр, ведь правила движения на мостах различаются.

Оперативные сообщения об изменениях в работе наземного общественного транспорта публикуются в официальном Telegram-канале «Изменения в движении | Киевпастранс». Там можно проверять информацию о маршрутах и возможных изменениях в движении. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

В Киеве по состоянию на 14:03 пятницы, 20 ноября, возобновили движение по Подольскому мостовому переходу.

Напомним, в Киеве 20 ноября ввели ограничения на движение по мостам.

В Киеве сегодня, 20 ноября, временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также по одной из улиц в Подольском районе.

Ранее в сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

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