В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения.

В настоящее время 16 пострадавших находятся в стационарах больниц.

Также мэр рассказал о последствиях атаки, работе городских служб и мерах столичных властей по обеспечению жизнедеятельности Киева в течение недели.

Источник: Виталий Кличко.

ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.

В Киевской области в результате российского нападения пострадали два человека.

Российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

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