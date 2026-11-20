Число погибших в результате атаки на Киев возросло до семи
В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения.
В настоящее время 16 пострадавших находятся в стационарах больниц.
Также мэр рассказал о последствиях атаки, работе городских служб и мерах столичных властей по обеспечению жизнедеятельности Киева в течение недели.
Источник: Виталий Кличко.
ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.
В Киевской области в результате российского нападения пострадали два человека.
Российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.