W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na stolicę 20 listopada zginęło siedem osób, a kolejne 17 zostało rannych.

Obecnie 16 poszkodowanych przebywa w szpitalach.

Burmistrz opowiedział również o skutkach ataku, pracy służb miejskich oraz działaniach władz stolicy mających na celu zapewnienie funkcjonowania Kijowa w ciągu tygodnia.

Źródło: Witalij Kliczko.

Państwowa Służba Ratownictwa opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

Rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

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