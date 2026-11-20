Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku na Kijów wzrosła do siedmiu
W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na stolicę 20 listopada zginęło siedem osób, a kolejne 17 zostało rannych.
Obecnie 16 poszkodowanych przebywa w szpitalach.
Burmistrz opowiedział również o skutkach ataku, pracy służb miejskich oraz działaniach władz stolicy mających na celu zapewnienie funkcjonowania Kijowa w ciągu tygodnia.
Źródło: Witalij Kliczko.
Państwowa Służba Ratownictwa opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.
W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.
Rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.