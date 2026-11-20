В Киеве по состоянию на 14:03 пятницы, 20 ноября, возобновилось движение по Подольскому мостовому переходу.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, в Киеве 20 ноября ввели ограничения на движение по мостам.

В Киеве сегодня, 20 ноября, временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также по одной из улиц в Подольском районе.

Ранее в сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

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