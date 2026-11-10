Київська область посилить світломаскування для захисту від повітряних атак

У Київській області посилять режим світломаскування, щоб ускладнити російським військам виявлення цілей під час повітряних атак. Нові заходи мають охопити бізнес, комунальні об’єкти та житловий сектор. Відповідне доручення дали після засідання Ради оборони області.

Після засідання Ради оборони районним адміністраціям і громадам доручили опрацювати посилення світломаскування разом із представниками бізнесу, комунального та житлового секторів. Йдеться про те, щоб у темний час доби зменшити кількість зайвого освітлення. Зокрема, мають переглянути використання зовнішнього підсвічування будівель, рекламних конструкцій та інших об’єктів, які можуть створювати помітне світлове тло. Конкретні заходи для кожної території мають опрацювати на місцях.

Ткаченко пояснив, що світломаскування особливо важливе восени та взимку, коли темніє раніше, а сутінки тривають довше. На думку військових, такі заходи можуть ускладнити роботу російських засобів повітряного нападу. «Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям», — зазначив голова ОВА.

Він також наголосив, що посилення світломаскування має стати приводом уважніше ставитися до використання електроенергії. За словами Ткаченка, такі кроки закладуть основу для більш відповідального споживання світла. Водночас у повідомленні ОВА не уточнили, які саме обмеження запровадять для підприємств, комунальних установ і мешканців області та коли вони почнуть діяти. Ці питання мають опрацювати районні адміністрації та громади. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Жителі столиці можуть дізнаватися про графіки відключень і наявність електроенергії за конкретною адресою через урядову гарячу лінію «СТРУМ» за номером 1549.

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