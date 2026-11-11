У Києві втретє за добу оголосили повітряну тривогу

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У столиці втретє від початку 11 листопада оголосили повітряну тривогу. Мешканців Києва закликали негайно пройти до найближчих укриттів.

Станом на 06:56 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про дронову загрозу.

У столиці запроваджено жовтий рівень тривоги.

Нагадаємо, Київська область посилить світломаскування для захисту від повітряних атак.

Жителі столиці можуть дізнаватися про графіки відключень і наявність електроенергії за конкретною адресою через урядову гарячу лінію «СТРУМ» за номером 1549.

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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