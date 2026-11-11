В Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

В столице в третий раз с начала 11 ноября объявили воздушную тревогу. Жителей Киева призвали немедленно направиться в ближайшие укрытия.

По состоянию на 06:56 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе со стороны дронов.

В столице введен желтый уровень тревоги.

Напомним, Киевская область усилит светомаскировку для защиты от воздушных атак.

Жители столицы могут узнавать о графиках отключений и наличии электроэнергии по конкретному адресу через правительственную горячую линию «СТРУМ» по номеру 1549.

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

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