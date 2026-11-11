W Kijowie po raz trzeci w ciągu doby ogłoszono alarm powietrzny
W stolicy po raz trzeci od początku 11 listopada ogłoszono alarm powietrzny. Mieszkańców Kijowa wezwano do natychmiastowego udania się do najbliższych schronów.
O godz. 06:56 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegają przed zagrożeniem ze strony dronów.
W stolicy wprowadzono żółty poziom alarmowy.
Przypominamy, że w obwodzie kijowskim wzmocniono zaciemnienie w celu ochrony przed atakami z powietrza.
Mieszkańcy stolicy mogą uzyskać informacje na temat harmonogramów przerw w dostawach prądu oraz dostępności energii elektrycznej pod konkretnym adresem, dzwoniąc na rządową infolinię „STRUM” pod numer 1549.
9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.
Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.