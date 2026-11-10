Відео: ДТЕК закликає не втручатися самостійно в роботу енергооб’єктів
Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.
У компанії наголошують, що самостійно втручатися в роботу енергооб’єктів небезпечно. Це може призвести до аварійних ситуацій і загрожувати життю людей.
Джерело: ДТЕК
Нагадаємо, що у Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Це відбулося після повідомлення ДТЕК про сильне пошкодження їх об'єктів на Київщині 7 листопада унаслідок атак російських терористів.
Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.