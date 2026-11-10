Film: DTEK apeluje, by nie ingerować na własną rękę w działanie obiektów energetycznych

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że samodzielna ingerencja w działanie obiektów energetycznych jest niebezpieczna. Może to prowadzić do sytuacji awaryjnych i stanowić zagrożenie dla życia ludzi.

Źródło: DTEK

Przypominamy, że w obwodzie kijowskim, na polecenie Ukenergo, wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Stało się to po zgłoszeniu przez DTEK poważnych uszkodzeń ich obiektów w obwodzie kijowskim 7 listopada w wyniku ataków rosyjskich terrorystów.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

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