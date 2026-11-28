W niedzielę, 29 listopada, na terenie Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla ludności — obejmujące od jednej do trzech tur.

W przypadku odbiorców przemysłowych i przedsiębiorstw będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy.

Przyczyną ograniczeń są nadal skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Energetycy nadal naprawiają uszkodzone obiekty i pracują nad stabilizacją systemu energetycznego.

Dokładny czas i czas trwania przerw w dostawach energii pod konkretnym adresem będą zależały od regionu. Zaleca się sprawdzanie aktualnych harmonogramów na oficjalnych stronach lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: Ukrenergo.

Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków z użyciem amunicji kasetowej, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

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