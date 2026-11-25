Rosja spowodowała przerwy w dostawach prądu w pięciu obwodach Ukrainy
W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną odbiorcy w pięciu regionach kraju zostali pozbawieni dostaw energii elektrycznej. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.
W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ataków uszkodzono znaczną liczbę obiektów zapewniających dostawy energii elektrycznej do regionów.
Obecnie odbiorcy pozbawieni są zasilania w pięciu obwodach:
- Dniepropietrowskiej;
- Doniecka;
- w obwodzie zaporoskim;
- w obwodzie odeskim;
- Charkowskiej.
Szczególnie trudna sytuacja panuje w obwodzie dniepropetrowskim i zaporoskim. Po rozległych przerwach w dostawach prądu w obwodzie zaporoskim udało się już częściowo przywrócić zasilanie.
Jednocześnie w obwodzie dniepropetrowskim nadal obowiązują awaryjne wyłączenia. Pracownicy energetyki kontynuują prace naprawcze i starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie odbiorcom.
Z powodu uszkodzeń sprzętu energetycznego w niektórych regionach do końca doby wprowadzono ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
W szczególności dla przedsiębiorstw przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy. Dla wszystkich kategorii odbiorców przewidziano godzinowe przerwy w dostawach – od połowy do trzech tur.
Źródło: Ukrenergo
Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.
W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.
W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).