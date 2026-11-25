W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną odbiorcy w pięciu regionach kraju zostali pozbawieni dostaw energii elektrycznej. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ataków uszkodzono znaczną liczbę obiektów zapewniających dostawy energii elektrycznej do regionów.

Obecnie odbiorcy pozbawieni są zasilania w pięciu obwodach:

Dniepropietrowskiej;

Doniecka;

w obwodzie zaporoskim;

w obwodzie odeskim;

Charkowskiej.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w obwodzie dniepropetrowskim i zaporoskim. Po rozległych przerwach w dostawach prądu w obwodzie zaporoskim udało się już częściowo przywrócić zasilanie.

Jednocześnie w obwodzie dniepropetrowskim nadal obowiązują awaryjne wyłączenia. Pracownicy energetyki kontynuują prace naprawcze i starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie odbiorcom.

Z powodu uszkodzeń sprzętu energetycznego w niektórych regionach do końca doby wprowadzono ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

W szczególności dla przedsiębiorstw przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy. Dla wszystkich kategorii odbiorców przewidziano godzinowe przerwy w dostawach – od połowy do trzech tur.

Źródło: Ukrenergo

Rosja ostrzelała infrastrukturę energetyczną w Winnicy, doszło do przerw w dostawach prądu.

W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

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