Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków z użyciem amunicji kasetowej, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Według przedstawiciela „Ukrenergo” Iwana Jurika autotransformatory są dobrze zabezpieczone, dlatego wróg skupia się na niszczeniu urządzeń drugorzędnych — wyłączników, przekaźników oraz transformatorów prądu i napięcia.

Z powodu takich ataków przywrócenie sprawności obiektów energetycznych może trwać znacznie dłużej. Jednocześnie Ukraina nadal utrzymuje działanie systemu energetycznego dzięki rezerwom sprzętu, pracy ekip remontowych oraz pomocy międzynarodowej.

Źródło: Ukrinform

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. W „Centrenergo” określono skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

DTEK opublikowało zdjęcia zniszczeń w obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim oraz pokazało, jak pracownicy sektora energetycznego przywracali dostawy energii elektrycznej po kolejnym masowanym ataku Rosji 20 listopada.

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