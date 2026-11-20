Відео: ДТЕК показали страшні кадри руйнувань на енергетичних обʼєктах Київщини
ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.
У компанії зазначили, що на відео — лише окремі епізоди масштабної роботи, які можна оприлюднити без ризику для безпеки працівників та об’єктів.
Завдяки зусиллям енергетиків ситуацію в столиці вдалося стабілізувати. Наразі в Києві знову діють графіки відключень електроенергії.
Ремонтні бригади продовжують працювати попри дощ, холод, удень і вночі, щоб повернути світло в оселі українців.
Джерело: ДТЕК.
Президент Володимир Зеленський 20 листопада заявив, що під час останньої масованої атаки Росія застосувала проти України понад 400 ударних безпілотників і більш як 110 ракет, зокрема 27 балістичних.
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