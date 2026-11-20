0:00 / 0:00

Президент Володимир Зеленський 20 листопада заявив, що під час останньої масованої атаки Росія застосувала проти України понад 400 ударних безпілотників і більш як 110 ракет, зокрема 27 балістичних.

Основними цілями російського удару стали об’єкти енергетичної інфраструктури та логістики, серед яких і мости. Унаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще майже 30 дістали поранення.

«Провів селектор із військовими та урядовцями. Станом на цей ранок від ночі Росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичні. Цей удар росіяни розтягнули по багатьох містах та регіонах України. Абсолютно всі цілі – це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей. Енергетичні об’єкти, логістика – мости через Дніпро, об’єкти залізниці. Були удари, зокрема, по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що внаслідок російської атаки 8 людей загинули, 30 поранені. Президент відзначив, що відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація. За його словами, міністр енергетики та урядовці доповіли по всіх деталях уражень і необхідних силах для відновлення.

Характеризуючи удар, глава держави зауважив: «Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів».

Зеленський також зауважив, що загалом збиті 79 крилатих ракет, і, за його словами, щодо крилатих ракет воїни сьогодні спрацювали дуже фахово. Дуже добре, як сказав Президент, спрацювала й українська бойова авіація – наші F-16, «міражі» та МіГи.

«З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами», - зауважив Президент.

Він додав, що під час селектора були й окремі доповіді по ситуації в Одесі та області, у Києві та області, в Сумах, Харкові та області, на Дніпропетровщині, в західних областях України. Визначені строки відновлення.

«Потрібна й чітка відповідь світу на все це. Важливо, щоб були не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО. Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї та фактичного провалу його наміру якось «переділити» світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю», - прокоментував Президент.

За підсумком селектора він доручив МЗС України за сьогодні зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО, щоб прискорити постачання. Окремо, за його словами, проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. «Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо», - зауважив Зеленський.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

ДСНС оприлюднила перші кадри наслідків нічної атаки РФ на Київ.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

Російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Читай нас у