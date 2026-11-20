Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył 20 listopada, że podczas ostatniego zmasowanego ataku Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów bojowych i ponad 110 rakiet, w tym 27 balistycznych.

Głównymi celami rosyjskiego ataku były obiekty infrastruktury energetycznej i logistycznej, w tym mosty. W wyniku ataku zginęło osiem osób, a prawie 30 zostało rannych.

„Przeprowadziłem telekonferencję z przedstawicielami sił zbrojnych i rządu. Według stanu na dzisiejszy poranek, od nocy Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów bojowych i ponad 110 rakiet, w tym 27 balistycznych. Rosjanie rozłożyli ten atak na wiele miast i regionów Ukrainy. Absolutnie wszystkie cele to zwykła infrastruktura cywilna, czyli to, co dosłownie zapewnia ludziom życie. Obiekty energetyczne, infrastruktura logistyczna – mosty nad Dnieprem, obiekty kolejowe. Uderzono między innymi w podstacje i linie energetyczne, od których zależą elektrownie jądrowe oraz połączenia energetyczne Ukrainy z sąsiadami w Unii Europejskiej. Uszkodzono również zwykłe budynki mieszkalne” – powiedział Zełenski.

Zaznaczył, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęło 8 osób, a 30 zostało rannych. Prezydent zaznaczył, że odbudowa sektora energetycznego i infrastruktury już trwa na całym terytorium Ukrainy, tam gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Według jego słów minister energii i przedstawiciele rządu przedstawili szczegółowe informacje na temat zniszczeń oraz sił niezbędnych do odbudowy.

Opisując atak, głowa państwa zauważył: „Rosjanie używali również rakiet z głowicami kasetowymi. Był to jeden z najbardziej intensywnych ataków. Taktyka ataku była tym razem szczególnie podła – kilka grup rakiet wystrzeliwanych w odstępach 20–30 minut, aby utrudnić gaszenie pożarów, rozbieranie gruzowisk i odbudowę. Ofiar śmiertelnych było już wtedy, gdy specjaliści oglądali pierwsze uszkodzenia obiektów, a Rosjanie zadawali kolejne uderzenia”.

Zełenski zauważył również, że łącznie zestrzelono 79 rakiet krążących i, jak powiedział, żołnierze spisali się dziś bardzo profesjonalnie w walce z tymi pociskami. Bardzo dobrze, jak powiedział prezydent, spisało się również ukraińskie lotnictwo bojowe – nasze F-16, „Mirage” i MiG-i.

„Z pociskami balistycznymi jest niestety znacznie trudniej, a to nie zależy już od naszych sił, lecz od dostaw rakiet od partnerów” – zauważył prezydent.

Dodał, że podczas narady przedstawiono również poszczególne raporty dotyczące sytuacji w Odessie i obwodzie odeskim, w Kijowie i obwodzie kijowskim, w Sumach, Charkowie i obwodzie charkowskim, w obwodzie dniepropetrowskim oraz w zachodnich obwodach Ukrainy. Wyznaczono terminy przywrócenia porządku.

„Potrzebna jest również jasna odpowiedź świata na to wszystko. Ważne jest, aby nie były to tylko deklaracje partnerów o wsparciu dla Ukrainy i Ukraińców, ale także realizacja konkretnych porozumień dotyczących obrony przeciwlotniczej. Putin zadał cios w bardzo demonstracyjny sposób – po nieudanych spotkaniach w Chinach i faktycznym fiasku jego zamiaru, by w jakiś sposób „przeorganizować” świat. A wszystko to na tle faktu, że rosyjskie pozycje na froncie są najsłabsze w całym tym roku. Rosja próbuje zrekompensować swoją militarną i dyplomatyczną bezradność właśnie takim terrorem, właśnie takimi ciosami wymierzonymi w życie” – skomentował prezydent.

Podsumowując telekonferencję, zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy skontaktowanie się jeszcze dzisiaj z każdym z partnerów, którzy rozpoczęli już przygotowywanie pakietów systemów obrony powietrznej, w celu przyspieszenia dostaw. Osobno, jak powiedział, omówiono z ministrem obrony Ukrainy kwestię komunikacji z partnerami w USA w sprawie dostaw rakiet PAC-2 i PAC-3. „Bardzo liczymy na to, że Pentagon zezwoli na dostawy, których oczekujemy” – zauważył Zełenski.

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