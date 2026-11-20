Президент Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что во время последней массированной атаки Россия применила против Украины более 400 ударных беспилотников и свыше 110 ракет, в том числе 27 баллистических.

Основными целями российского удара стали объекты энергетической инфраструктуры и логистики, в том числе мосты. В результате атаки погибли восемь человек, ещё почти 30 получили ранения.

«Провел селекторную конференцию с военными и правительственными чиновниками. По состоянию на это утро с ночи Россия запустила более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из них 27 — баллистических. Этот удар россияне растянули по многим городам и регионам Украины. Абсолютно все цели — это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей. Энергетические объекты, логистика — мосты через Днепр, объекты железной дороги. Были нанесены удары, в частности, по подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Повреждены и обычные жилые дома», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что в результате российской атаки 8 человек погибли, 30 получили ранения. Президент отметил, что восстановление энергетики и инфраструктуры уже ведётся повсеместно в Украине, где это позволяет ситуация с безопасностью. По его словам, министр энергетики и члены правительства доложили обо всех деталях повреждений и необходимых ресурсах для восстановления.

Описывая удар, глава государства отметил: «Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Один из самых массированных ударов. Тактика удара на этот раз была особенно подлой — по несколько групп ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Погибшие были фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары».

Зеленский также отметил, что в целом было сбито 79 крылатых ракет, и, по его словам, в отношении крылатых ракет военные сегодня действовали очень профессионально. Очень хорошо, как сказал Президент, сработала и украинская боевая авиация — наши F-16, «Миражи» и МиГи.

«С баллистическими ракетами, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами», — отметил Президент.

Он добавил, что во время совещания были также отдельные доклады о ситуации в Одессе и области, в Киеве и области, в Сумах, Харькове и области, в Днепропетровской области, в западных областях Украины. Определены сроки восстановления.

«Нужен и четкий ответ мира на все это. Важно, чтобы были не только заявления партнеров о поддержке Украины и украинцев, но и выполнение конкретных договоренностей относительно ПВО. Путин нанес удар очень демонстративно – после неудачных встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то «переделить» мир. И на фоне того, что российские позиции на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность Россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни», — прокомментировал Президент.

По итогам совещания он поручил МИД Украины сегодня же связаться с каждым из партнеров, которые уже начали готовить пакеты ПВО, чтобы ускорить поставки. Кроме того, по его словам, обсудили с министром обороны Украины вопросы взаимодействия с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. «Очень рассчитываем, что Пентагон одобрит поставки, которых мы ожидаем», — отметил Зеленский.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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