W piątek, 27 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W przypadku odbiorców indywidualnych będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej o natężeniu od 0,5 do 3,5 stopnia.

W przypadku odbiorców przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy.

W „Ukrenergo” zachęca się do śledzenia aktualnych harmonogramów na oficjalnych stronach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych, ponieważ zakres ograniczeń może się różnić w zależności od regionu.

Źródło: Ukrenergo.

Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków z użyciem amunicji kasetowej, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

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