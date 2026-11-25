В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

За последние сутки российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов.

В настоящее время без электричества остались потребители в пяти областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Харьковской.

Особенно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Запорожской областях. После масштабных отключений электроэнергии в Запорожской области уже удалось частично восстановить подачу электроэнергии.

В то же время в Днепропетровской области пока действуют аварийные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Из-за повреждения энергетического оборудования в некоторых регионах до конца суток введены ограничения на потребление электроэнергии.

В частности, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения — от половины до трёх очередей.

Источник: Укрэнерго

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