Россия стала причиной отключения электроэнергии в пяти областях Украины
В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.
За последние сутки российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов.
В настоящее время без электричества остались потребители в пяти областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Одесской;
- Харьковской.
Особенно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Запорожской областях. После масштабных отключений электроэнергии в Запорожской области уже удалось частично восстановить подачу электроэнергии.
В то же время в Днепропетровской области пока действуют аварийные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.
Из-за повреждения энергетического оборудования в некоторых регионах до конца суток введены ограничения на потребление электроэнергии.
В частности, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения — от половины до трёх очередей.
Источник: Укрэнерго
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