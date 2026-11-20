В городе в Днепропетровской области по состоянию на 12:45 20 ноября завершили работы по восстановлению подачи электроэнергии и тепла. В настоящее время обе услуги доступны в полном объеме.

Об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Электро- и теплоснабжение в городе восстановлено в полном объеме. Поблагодарите, пожалуйста, энергетиков и коммунальщиков, которые работали с вчерашнего вечера без перерыва в очень сложных условиях», — сообщил Вилкул.

Он отметил, что стабилизационные отключения электроэнергии действуют в соответствии с алгоритмами, применяемыми «Укрэнерго» и «ДТЭК».

Напомним, Россия массированно атаковала Кривой Рог реактивными БПЛА, инфраструктура повреждена.

Также российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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