В субботу, 28 ноября, в ряде регионов Украины в течение суток будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.

Для населения будут действовать графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей, а для промышленных потребителей — графики ограничения мощности.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак там продолжаются аварийные отключения света.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. В то же время в Херсонской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Источник: Укрэнерго.

Россия перешла от точечных ударов по ключевому оборудованию энергоподстанций к массированным атакам кассетными боеприпасами, пытаясь повредить как можно больше элементов инфраструктуры.

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается разбор завалов.

9 ноября в результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьёзными.

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