28 listopada w Ukrainie przez całą dobę będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu
W sobotę, 28 listopada, w wielu regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
Dla ludności będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej od 1 do 3, a dla odbiorców przemysłowych — harmonogramy ograniczeń mocy.
Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim. Z powodu znacznych zniszczeń infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków nadal trwają tam awaryjne przerwy w dostawach prądu.
Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę nad naprawą uszkodzonego sprzętu. Jednocześnie w obwodzie chersońskim udało się ustabilizować sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej.
Źródło: Ukrenergo.
Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków z użyciem amunicji kasetowej, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.
Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.
9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.