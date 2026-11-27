W sobotę, 28 listopada, w wielu regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Dla ludności będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej od 1 do 3, a dla odbiorców przemysłowych — harmonogramy ograniczeń mocy.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim. Z powodu znacznych zniszczeń infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków nadal trwają tam awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę nad naprawą uszkodzonego sprzętu. Jednocześnie w obwodzie chersońskim udało się ustabilizować sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Ukrenergo.

Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków z użyciem amunicji kasetowej, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

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