Zwiększenie kwoty eksportowej gazu dla prywatnych producentów do 30% może przynieść Ukrainie około 800 mln euro wpływów walutowych w ciągu jednego sezonu eksportowego.

Według obliczeń serwisu Delo.ua, w takich warunkach ukraińskie przedsiębiorstwa będą mogły wyeksportować około 0,95 mld metrów sześciennych gazu w ciągu dziewięciu miesięcy. Szacunki opierają się na aktualnych wielkościach prywatnego wydobycia oraz cenach gazu w październiku.

Głównym ograniczeniem dla zwiększenia eksportu jest wewnętrzny bilans gazowy Ukrainy, a nie możliwości techniczne systemu przesyłu gazu czy brak popytu za granicą. W przypadku nadwyżki gazu kwota w wysokości 30% mogłaby pozwolić na niemal całkowite zrównoważenie rynku komercyjnego.

Analityk ExPro Consulting Mykhailo Svyščo przypuszcza, że Rada Ministrów może powrócić do kwestii przeglądu ograniczeń eksportowych po zakończeniu sezonu grzewczego. Jest to możliwe pod warunkiem wystarczających zapasów gazu w magazynach, stabilnego wydobycia oraz niskiego zużycia krajowego.

Źródło: Delo.ua.

Po zniesieniu kontroli eksportu gaz ziemny na krajowym, nieuregulowanym rynku Ukrainy nadal był sprzedawany średnio o połowę taniej niż surowiec sprzedawany za granicę – poinformowało Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wydobywających Gaz Ukrainy (AGKU).

15 października ukraińskie przedsiębiorstwa po raz pierwszy od początku wojny na pełną skalę wystawiły gaz ziemny na eksport. Podczas pierwszych aukcji na „Ukraińskiej Giełdzie Energetycznej” (UGE) sprzedano około 12,75 mln metrów sześciennych gazu.

Niedobór gazu na świecie może utrzymywać się co najmniej do lata 2027 roku.

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