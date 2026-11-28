Poseł Gorbenko oświadczył, że prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu przekazano nieprawdziwe informacje dotyczące terminów przygotowania planów odporności.

Według niego urzędnicy zapewniali, że dokumenty będą gotowe do 1 października, choć w rzeczywistości nie byli pewni, czy uda się dotrzymać tego terminu.

Gorbenko twierdzi, że prezydent wielokrotnie pytał wprost, czy uda się przygotować plany przed wyznaczonym terminem, jednak w odpowiedzi otrzymywał zapewnienia od osób odpowiedzialnych.

Według posła, zamiast szczerze poinformować o problemach i ryzyku niedotrzymania terminów, urzędnicy zgadzali się z przedstawionymi planami, kiwając głową.

Źródło: poseł Gorbenko.

Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Wszystkie zaplanowane prace mają zostać zakończone do grudnia – poinformował burmistrz Witalij Kliczko.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zatwierdziła Plan odporności stolicy. Jego realizacja już się rozpoczęła – poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ihor Klymenko. Według niego dokument przewiduje kompleks działań mających na celu zwiększenie gotowości Kijowa na ewentualne wyzwania oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta.

Kijów zrealizował zaledwie 6% planu odporności, mimo że w budżecie miejskim pozostały środki na przygotowania do zimy.

Czytaj nas na