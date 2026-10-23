Кличко заявив, що Київ виконає план стійкості до грудня

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Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"План стійкості складається з багатьох складових. Це і будівництво котелень, це і прокладання мереж, це підключення генераторів, це водопостачання, водозабір, водовідведення, теплопостачання. Більше 60% виконано. Але відсотки не мають значення, бо ми взяли зобов'язання реалізувати план стійкості до грудня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що роботи затримуються через повітряні тривоги, і працівники не виходять на об'єкти, які вже зазнали російських ударів.

Водночас він зауважив, що для реалізації плану важливим є посилення протиповітряної оборони. За його словами, пошкоджень зазнали як замовлене обладнання, так і об'єкти, які вже перебували на етапі будівництва.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю BBC News Україна.

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