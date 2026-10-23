Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, zakończenie wszystkich zaplanowanych prac przewiduje się do grudnia.

„Plan odporności składa się z wielu elementów. Obejmuje on budowę kotłowni, układanie sieci, podłączanie generatorów, zaopatrzenie w wodę, pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz zaopatrzenie w ciepło. Zrealizowano ponad 60%. Jednak procenty nie mają znaczenia, ponieważ zobowiązaliśmy się do wdrożenia planu odporności do grudnia” – powiedział Kliczko.

Zaznaczył, że prace są opóźnione z powodu alarmów powietrznych, a pracownicy nie udają się na obiekty, które już zostały dotknięte rosyjskimi atakami.

Jednocześnie zaznaczył, że dla realizacji planu kluczowe znaczenie ma wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Jak powiedział, uszkodzeniom uległ zarówno zamówiony sprzęt, jak i obiekty, które były już w trakcie budowy.

O tym poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko w wywiadzie dla BBC News Ukraina.

Przypomnijmy, że Kijów zamówił potężne generatory do zasilania sieci wodociągowej na wypadek przerw w dostawach prądu.

Dyrektor Kijowskiego Funduszu Wodnego zapewnił, że wszystkie punkty poboru wody są wyposażone w generatory.

Kijowski Wodociąg ostrzegł przed ryzykiem braku wody z powodu przerw w dostawach prądu.

Kijowski Wodokanal wyjaśnił, czy stację Bortnycką można zatrzymać kilkoma uderzeniami.

Ponadto mieszkańcy Kijowa zostali ostrzeżeni o ryzyku przerw w dostawach prądu i wody oraz otrzymali wskazówki.

„Kijówwodokanal” wyjaśnił, czy stację Bortnycką można zatrzymać kilkoma uderzeniami.

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