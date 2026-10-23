克利奇科表示，基辅将在12月前完成韧性计划

基辅已完成了城市韧性计划中60%以上的措施。市长维塔利·克利奇科表示，预计所有计划工作将在12月前完成。

“韧性计划由许多组成部分构成。这包括锅炉房的建设、管网的铺设、发电机的接入，以及供水、取水、排水和供热。 目前已完成超过60%。但具体百分比并不重要，因为我们已承诺在12月前落实韧性计划，”克利奇科表示。

他指出，由于空袭警报频发，施工进度受到延误，工作人员无法前往那些曾遭受俄军打击的施工现场。

与此同时，他指出，要落实该计划，加强防空能力至关重要。据他介绍，无论是已订购的设备，还是处于施工阶段的设施，都遭受了损坏。

基辅市长维塔利·克利奇科在接受BBC News乌克兰频道采访时透露了这一情况。

需要提醒的是，基辅已订购了大功率发电机，以确保在停电期间供水系统的正常运行。

基辅水务基金主任保证，所有饮水处都配备了发电机。

基辅自来水公司曾警告称，停电可能导致断水风险。

基辅自来水公司解释了是否只需几次打击就能使博尔特尼茨卡水厂停运。

此外，还向基辅市民预警了停电和断水风险，并提供了相关建议。

基辅自来水公司解释了是否只需几次打击就能使博尔特尼茨卡水厂停运。

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