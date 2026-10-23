Кличко заявил, что Киев выполнит план обеспечения устойчивости к декабрю

Киев выполнил более 60 % мероприятий, предусмотренных планом обеспечения устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают к декабрю, сообщил мэр Виталий Кличко.

«План устойчивости состоит из многих составляющих. Это и строительство котельных, и прокладка сетей, и подключение генераторов, и водоснабжение, водозабор, водоотведение, теплоснабжение. Выполнено более 60%. Но проценты не имеют значения, потому что мы взяли на себя обязательство реализовать план устойчивости до декабря», — сказал Кличко.

Он отметил, что работы задерживаются из-за воздушных тревог, и работники не выходят на объекты, которые уже подверглись российским ударам.

В то же время он отметил, что для реализации плана важно усилить противовоздушную оборону. По его словам, повреждения получили как заказанное оборудование, так и объекты, которые уже находились на этапе строительства.

Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью BBC News Украина.

Напомним, что Киев заказал мощные генераторы для работы водоканала во время отключений электроэнергии.

Директор «Киевводфонда» заверил, что все бюветы оснащены генераторами.

Киевводоканал предупредил о риске отсутствия воды из-за отключений.

«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами.

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