Кличко заявил, что Киев выполнит план обеспечения устойчивости к декабрю
Киев выполнил более 60 % мероприятий, предусмотренных планом обеспечения устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают к декабрю, сообщил мэр Виталий Кличко.
«План устойчивости состоит из многих составляющих. Это и строительство котельных, и прокладка сетей, и подключение генераторов, и водоснабжение, водозабор, водоотведение, теплоснабжение. Выполнено более 60%. Но проценты не имеют значения, потому что мы взяли на себя обязательство реализовать план устойчивости до декабря», — сказал Кличко.
Он отметил, что работы задерживаются из-за воздушных тревог, и работники не выходят на объекты, которые уже подверглись российским ударам.
В то же время он отметил, что для реализации плана важно усилить противовоздушную оборону. По его словам, повреждения получили как заказанное оборудование, так и объекты, которые уже находились на этапе строительства.
Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью BBC News Украина.
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