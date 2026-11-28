Народный депутат Горбенко заявил, что президенту Владимиру Зеленскому доложили ложную информацию о сроках подготовки планов устойчивости.

По его словам, чиновники уверяли, что документы будут готовы к 1 октября, хотя на самом деле не были уверены в соблюдении этого срока.

Горбенко утверждает, что президент неоднократно прямо спрашивал, успеют ли подготовить планы к установленной дате, однако в ответ получал подтверждение от ответственных лиц.

По словам депутата, вместо того, чтобы честно сообщить о проблемах и рисках срыва сроков, чиновники соглашались с озвученными планами, кивая головой.

Источник: народный депутат Горбенко.

Киев выполнил более 60% мероприятий, предусмотренных планом устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают до декабря, сообщил мэр Виталий Кличко.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил План устойчивости столицы. Его выполнение уже началось, сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко. По его словам, документ предусматривает комплекс мер по повышению готовности Киева к возможным вызовам и обеспечению стабильной работы города.

Киев выполнил лишь 6% Плана устойчивости, хотя в городском бюджете остаются средства для подготовки к зиме.

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