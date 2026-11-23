23 ноября энергетики завершили сложные ремонтные работы в Одессе и Одесском районе и постепенно восстанавливают электроснабжение в соответствии с графиками отключений.

В то же время сети остаются уязвимыми к перегрузкам. Жителей просят не включать одновременно все электроприборы после появления света, а пользоваться бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди.

Это поможет избежать новых аварий и стабилизировать работу электросетей.

Источник: ДТЭК.

Большая часть Одессы уже обеспечена водой после масштабного отключения электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре. В то же время в части города до сих пор нет водоснабжения и тепла. Коммунальщики организовали подвоз воды, в городе также работают питьевые фонтанчики и около 300 пунктов устойчивости.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

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