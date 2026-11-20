截至11月20日12时45分，第聂伯罗彼得罗夫斯克州某市已完成电力和供热恢复工作。目前，这两项服务均已全面恢复。

该市国防委员会负责人亚历山大·维尔库尔在Telegram上发布了这一消息。

“该市的电力和供热供应已全面恢复。请向自昨晚起在极其艰难的条件下不间断工作的电力和公用事业工作者们表示感谢，”维尔库尔表示。

他指出，限电措施是根据乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）和DTEK采用的算法实施的。

需要提醒的是，俄罗斯曾动用喷气式无人机对克里维里赫发动大规模袭击，造成基础设施受损。

此外，俄罗斯喷气式无人机还袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传出爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆市。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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