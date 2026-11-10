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Новости Энергетика

Видео: ДТЭК призывает не вмешиваться самостоятельно в работу энергообъектов

UA NEWS 10 Ноября 2026 16:55
Видео: ДТЭК призывает не вмешиваться самостоятельно в работу энергообъектов

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

 В компании подчеркивают, что самостоятельно вмешиваться в работу энергообъектов опасно. Это может привести к аварийным ситуациям и угрожать жизни людей.

 Источник: ДТЭК

Напомним, что в Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения ДТЭК о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов. 

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

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