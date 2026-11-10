Киевская область усилит светомаскировку для защиты от воздушных атак

В Киевской области ужесточат режим светомаскировки, чтобы затруднить российским войскам обнаружение целей во время воздушных атак. Новые меры должны охватить бизнес, коммунальные объекты и жилой сектор. Соответствующее поручение было дано после заседания Совета обороны области.

После заседания Совета обороны районным администрациям и общинам поручили проработать меры по усилению светомаскировки совместно с представителями бизнеса, коммунального и жилищного секторов. Речь идет о том, чтобы в темное время суток уменьшить количество лишнего освещения. В частности, необходимо пересмотреть использование наружной подсветки зданий, рекламных конструкций и других объектов, которые могут создавать заметный световой фон. Конкретные меры для каждой территории должны быть разработаны на местах.

Ткаченко пояснил, что светомаскировка особенно важна осенью и зимой, когда темнеет раньше, а сумерки длятся дольше. По мнению военных, такие меры могут затруднить работу российских средств воздушного нападения. «Предлагаемые меры должны помочь несколько затруднить действие средств воздушного нападения противника, особенно в период длинных зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него поступил запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам», — отметил глава ОГА.

Он также подчеркнул, что усиление светомаскировки должно стать поводом для более внимательного отношения к использованию электроэнергии. По словам Ткаченко, такие шаги заложат основу для более ответственного потребления света. В то же время в сообщении ОВА не уточнили, какие именно ограничения введут для предприятий, коммунальных учреждений и жителей области и когда они начнут действовать. Эти вопросы должны проработать районные администрации и общины. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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