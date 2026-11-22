В Киево-Печерской лавре во время акции за деколонизацию возник конфликт между активистами и сторонниками УПЦ. Протестующие требуют переименовать храм, посвященный Сергию Радонежскому — московскому церковному деятелю XIV века. На месте работает полиция, которая контролирует ситуацию и не пропускает участников акции в храм.

В воскресенье, 22 ноября, на территории Киево-Печерской лавры состоялась акция за деколонизацию. Во время неё между активистами и сторонниками Украинской православной церкви возник конфликт, который перерос в столкновения. Причиной протеста стал храм в честь Сергия Радонежского. Активисты считают, что его название нужно изменить в рамках деколонизации, ведь Сергий Радонежский был московским церковным деятелем XIV века.

Здание храма ранее было водонапорной башней. Впоследствии историческое сооружение на территории Лавры переоборудовали под религиозное здание. Активисты ставят под сомнение законность таких работ, поскольку речь идет о памятнике культурного наследия. На месте собрались как участники акции, так и верующие УПЦ. Представители церкви выступают против требований активистов. Из-за этого между сторонами возникла напряженность, а впоследствии начались столкновения.

Полиция контролирует ситуацию

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители следят за ходом акции и пытаются не допустить дальнейшего обострения конфликта. Также они перекрыли протестующим вход в храм. В настоящее время акция продолжается под контролем правоохранителей. Информации о задержанных или пострадавших в сообщении Kyiv24 нет.

Участники протеста настаивают на деколонизации храма и пересмотре его названия. Сторонники УПЦ, со своей стороны, не поддерживают это требование. Ситуация на территории Лавры остается напряженной.

Северный апелляционный хозяйственный суд окончательно отказал монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата в восстановлении права пользования двумя храмами на территории Верхней Киево-Печерской лавры. Речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви вместе с Трапезной палатой.

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