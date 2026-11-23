Po rosyjskim ataku 19 października centrum handlowe wznowiło działalność w skrzydle „C” i kontynuuje remont skrzydła „B”. Informację tę podano na stronie Cosmo Multimall na Facebooku.

„Naszą główną misją jest obecnie przywrócenie do stanu używalności centrum handlowego Cosmo Multimall. Każdego dnia zbliżamy się do tego celu. Uszkodzone fragmenty zostały już zakryte płytami OSB, usunięto gruz, a część ściany w bloku C została odnowiona. Obecnie pracujemy nad remontem bloku B oraz ociepleniem budynku” – czytamy w komunikacie.

Centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall w Kijowie wznawia działalność po rosyjskim ataku.

Przypomnijmy, że centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall w Kijowie częściowo wznowiło działalność po rosyjskim ataku.



Wcześniej w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku centrum handlowe Cosmo Multimall zostało poważnie uszkodzone.

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