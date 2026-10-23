ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки

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Торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall у Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 19 жовтня, поступово відновлює роботу орендарів. Наразі в ТРЦ тривають роботи з відновлення та закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів.

Повідомляється, що у ТРЦ вже відновили роботу супермаркет «Ультрамаркет» та «Астро Боулінг». Також повноцінно працюють магазини «Фокстрот», Comfy, Cropp, House, Triumph і K&K, а також Apollo Fitness Club, Nice Cyber Club, льодова арена Fifty Ice та кінотеатр «Кіноман».

Крім того, продовжують функціонувати готелі Mercure та IQ, ресторан Cosmopolite і конгрес-хол Mercure Kyiv Congress. На мінус другому рівні паркінгу працює простір для проведення заходів.

Графік відкриття інших поверхів та фасадні роботи:



24 жовтня: відкриють магазин «Антошка» та дитячий простір «Дитяча планета Underground» на мінус другому поверсі блоку А.

26 жовтня: запрацює велика галерея в блоці B. Також до відкриття готують галереї першого, другого та третього поверхів блоку А.

Паралельно в комплексі тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів. Під час атаки 19 жовтня в будівлі було пошкоджено перехід, окремі корпуси та скління фасадів.

Про це повідомив власник комплексу Олег Вишняков.

Нагадаємо, що ТРЦ Cosmo Multimall у Києві частково відновив роботу після російської атаки.



Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки було критично пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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