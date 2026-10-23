Centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall w Kijowie, które uległo zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku 19 października, stopniowo przywraca działalność najemców. Obecnie w centrum trwają prace związane z odbudową i zamknięciem uszkodzonych fragmentów elewacji zewnętrznych.

Jak podano, w centrum handlowo-rozrywkowym wznowiły już działalność supermarket „Ultramarket” oraz „Astro Bowling”. Pełną działalność prowadzą również sklepy „Foxtrot”, Comfy, Cropp, House, Triumph i K&K, a także Apollo Fitness Club, Nice Cyber Club, hala lodowa Fifty Ice oraz kino „Kinoman”.

Ponadto nadal funkcjonują hotele Mercure i IQ, restauracja Cosmopolite oraz sala kongresowa Mercure Kyiv Congress. Na poziomie minus drugim parkingu działa przestrzeń przeznaczona do organizacji wydarzeń.

Harmonogram otwarcia pozostałych pięter oraz prac elewacyjnych:



24 października: otwarcie sklepu „Antoszka” oraz przestrzeni dla dzieci „DZIECIĘCA PLANETA Underground” na poziomie -2 bloku A.

26 października: rozpocznie działalność duża galeria w bloku B. Trwają również przygotowania do otwarcia galerii na pierwszym, drugim i trzecim piętrze bloku A.

Równolegle w kompleksie trwają prace związane z naprawą uszkodzonych fragmentów elewacji zewnętrznych. Podczas ataku 19 października w budynku uszkodzono przejście, poszczególne korpusy oraz przeszklenia elewacji.

Poinformował o tym właściciel kompleksu Oleg Wyszniakow.

Przypomnijmy, że centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall w Kijowie częściowo wznowiło działalność po rosyjskim ataku.



Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku centrum handlowe Cosmo Multimall zostało poważnie uszkodzone.

Dodajmy, że w Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów.

Kijów zwiększy liczbę autobusów z powodu uszkodzeń infrastruktury metra.

Przypomnijmy, że po ataku Rosji na Kijów uszkodzona została naziemna stacja metra oraz tory; są ofiary.

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