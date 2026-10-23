基辅的Cosmo Multimall购物中心在遭受俄罗斯袭击后恢复营业

位于基辅的Cosmo Multimall商贸娱乐中心在10月19日遭受俄罗斯袭击导致受损后，租户们正逐步恢复营业。目前，该商贸娱乐中心正在对受损的外立面区域进行修复和封闭作业。

据报道，该购物娱乐中心内的“Ultra Market”超市和“Astro Bowling”保龄球馆已恢复营业。 此外，“福克斯特罗特”、Comfy、Cropp、House、Triumph和K&K等商店，以及Apollo Fitness Club、Nice Cyber Club、Fifty Ice冰场和“影迷”电影院也均已全面恢复运营。

此外，美居酒店（Mercure）和IQ酒店、Cosmopolite餐厅以及美居基辅会议中心（Mercure Kyiv Congress）仍在运营。停车场地下一二层设有活动场地。

其他楼层的开放时间表及外立面施工安排：



10月24日：A栋地下一层将开放“安托什卡”商店和“地下儿童星球”儿童乐园。

10月26日：B栋的大型画廊将投入运营。此外，A栋一、二、三层的画廊也正在筹备开业。

与此同时，综合体内正在对受损的外立面区域进行修补工作。在10月19日的袭击中，该建筑的连廊、部分楼体及外立面玻璃均遭到破坏。

该综合体业主奥列格·维什尼亚科夫通报了这一情况。

需要指出的是，基辅的Cosmo Multimall购物中心在遭受俄罗斯袭击后已部分恢复运营。



需要指出的是，基辅的Cosmo Multimall购物中心在俄罗斯袭击中遭受了严重破坏。

此外，由于炮击，基辅四条无轨电车线路的运行路线已作出调整。

美国再次未就俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击向乌克兰发出预警。

由于地铁基础设施受损，基辅将增加公交车数量。

需要指出的是，在俄罗斯对基辅发动袭击后，地铁地面站和轨道遭到破坏，并有人员受伤。

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