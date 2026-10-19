Після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі

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Унаслідок масованої нічної атаки на Київ 19 жовтня пошкоджено наземну станцію метро на лівому березі, колії та кабельну мережу. Через наслідки обстрілу станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюватимуть, троє людей постраждали в Солом’янському районі.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, уламки повітряних цілей пошкодили інфраструктуру поблизу станції метрополітену на лівому березі столиці. Зокрема, зафіксовано розрив контактного та ходового рейок. На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби пошкоджень.

Уранці рух поїздів на червоній лінії планували організувати між станціями «Академмістечко» та «Дарниця» відповідно до графіка. Водночас наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що фахівці працюють над відновленням колій і кабельних мереж метрополітену. Про відновлення повноцінної роботи червоної лінії обіцяють повідомити додатково.

Також зафіксовано наслідки атаки в інших районах Києва. У Солом’янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. Ще за однією адресою пошкоджено нежитлову будівлю. У Дніпровському районі уламки впали на території нежитлової забудови.

За інформацією Кличка, у Солом’янському районі постраждали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці.

Додамо, що російські війська понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровщини.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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